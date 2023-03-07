Житель Петербурга остался без 37 квадрокоптеров. «Летающих папарацци» вернули сотрудники Центра «Э»

Почти четыре десятка квадрокоптеров «улетели» в неизвестном направлении со склада в Московском районе. За три дня их нового владельца вычислили в Центре «Э».



Без заказа остался в Петербурге местный житель, о чем он сообщил в полицию 1 марта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 марта. Заявитель сообщил, что некто по подложным документам получил на складе на Заставской улице 37 квадрокоптеров общей стоимостью 13,9 млн рублей.



Было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

