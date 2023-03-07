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    Житель Петербурга остался без 37 квадрокоптеров. «Летающих папарацци» вернули сотрудники Центра «Э»

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    Почти четыре десятка квадрокоптеров «улетели» в неизвестном направлении со склада в Московском районе. За три дня их нового владельца вычислили в Центре «Э».

    Без заказа остался в Петербурге местный житель, о чем он сообщил в полицию 1 марта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 марта. Заявитель сообщил, что некто по подложным документам получил на складе на Заставской улице 37 квадрокоптеров общей стоимостью 13,9 млн рублей.

    Было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

    Сотрудники уголовного розыска Московского района совместно с оперативниками Центра «Э» для поимки предполагаемого вора поехали в Воронеж. Там они задержали 22-летнего местного жителя, ранее не имевшего проблем с Уголовным кодексом.

    Накануне его доставили в Петербург.

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