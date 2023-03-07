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    Утром трамваи встали у «Новочеркасской» и на улице Куйбышева

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    Утром во вторник, 7 марта, на улице Куйбышева трамваи встали в пробку.

    Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», движение было временно остановлено с 8:24 по 8:41 из-за поломки одного из них.

    Сейчас движение уже восстановлено.

    Также, как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», трамваи встали и у метро «Новочеркасская» из-за ДТП на пересечении Заневского проспекта и улицы Стахановцев.

    В ГЭТ уточнили, что сейчас движение восстановлено. Известно, что автомобиль следовал попутно с трамваем, стал поворачивать и был задет правым бортом трамвая.

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