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    Дом для кошек и собак сгорел в Кировском районе области. Спасли не всех

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    4 комментария

    Деревянный дом вспыхнул как спичка в деревне Мучихино Кировского района области. В нем располагался частный приют для животных.

    Как сообщили «Фонтанке» 7 марта в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре поступило накануне в 19:51. На место выехали два пожарных расчета, которые локализовали огонь на площади в 60 квадратных метров.

    Группа помощи мгинским хвостам

    В ведомстве уточнили, что спасатели вынесли из горящего дома 25 собак и двух кошек.

    В группе приюта сообщают, что в огне погибли 40 кошек и 15 собак. Остальные животные из-за пожара остались без крова.

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    ПожарПриют для животных
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    Комментарии 4

    Гость07 Мар 2023 в 09:02
    Да потому что не надо собирать огромное количество животных в не приспособленном и не имеющим нормальной пожарной безопасности здании и держать их там, как в тюрьме. Они, что просили? Эти волонтеры реально считают, что дикие кошки и собаки мечтают жить в вонючих крошечных загонах, или в одной комнате стадом, вместо того что бы наслаждаться свободой? Вечно одно и то же во всех соц сетях от этих приютов стон и плач , нет корма, нет лекарств, нет света, спасите , корма на один день, погибаем... ну на кой вы тогда заводите приют , если нет понимания откуда будут средства и будут ли они вообще? У нас любые маргиналы, не имеющие рода занятий могут стать содержателями таких приютов , в итоге животные страдают. Надо что бы государство, что то меняло в подходе к бездомным животным, давало субсидии на такие центры, что бы была отчётность и нормы по содержанию определённые, а в дополнение никто не мешал бы собирать пожертвования.
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