Дом для кошек и собак сгорел в Кировском районе области. Спасли не всех

Деревянный дом вспыхнул как спичка в деревне Мучихино Кировского района области. В нем располагался частный приют для животных.
Как сообщили «Фонтанке» 7 марта в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре поступило накануне в 19:51. На место выехали два пожарных расчета, которые локализовали огонь на площади в 60 квадратных метров.
В ведомстве уточнили, что спасатели вынесли из горящего дома 25 собак и двух кошек.
В группе приюта сообщают, что в огне погибли 40 кошек и 15 собак. Остальные животные из-за пожара остались без крова.