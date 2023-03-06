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    Лазурный автобус съехал с дороги в Сестрорецке. Его подрезали

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    Лазурному автобусу не повезло на Приморском шоссе в Сестрорецке. У дома 251 он съехал с дороги, рассказал «Фонтанке» 6 марта очевидец.

    После окончания работы автобус ехал в парк, и тут его подрезали, объяснили в АО «Третий парк». Он ехал по левой полосе, из правого ряда туда стал перестраиваться автомобиль, не уступив дорогу, и водителю автобуса пришлось экстренно тормозить, добавил представитель перевозчика. Так автобус потерял управление и слетел с дороги. Пассажиров внутри не было, никто не пострадал, а транспортное средство повреждено незначительно, добавили в «Третьем парке».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что ДТП оформлено без пострадавших.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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