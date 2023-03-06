Смольный хочет продлить часть налоговых льгот для отелей и турбизнеса на 2023 год

Власти Петербурга хотят установить льготные ставки по налогу на имущество и земельному налогу для компаний в сфере туризма и гостиничного бизнеса на 2023 год, следует из проекта постановления, опубликованного 6 марта на портале антикоррупционной экспертизы.



От уплаты данных налогов Смольный предлагает освободить пассажирский порт «Морской фасад». Платить половину от начисленного смогут гостиницы, туристические агентства и санатории — при условии, что сотрудники получают зарплату хотя бы в размере одного МРОТ. На такую же льготу могут претендовать владельцы зданий, которые сдаются для перечисленных выше видов деятельности.

