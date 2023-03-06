Смольный хочет продлить часть налоговых льгот для отелей и турбизнеса на 2023 год

Власти Петербурга хотят установить льготные ставки по налогу на имущество и земельному налогу для компаний в сфере туризма и гостиничного бизнеса на 2023 год, следует из проекта постановления, опубликованного 6 марта на портале антикоррупционной экспертизы.
От уплаты данных налогов Смольный предлагает освободить пассажирский порт «Морской фасад». Платить половину от начисленного смогут гостиницы, туристические агентства и санатории — при условии, что сотрудники получают зарплату хотя бы в размере одного МРОТ. На такую же льготу могут претендовать владельцы зданий, которые сдаются для перечисленных выше видов деятельности.
В 2022 году Смольный полностью освободил от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога предприятия в сфере конгрессно-выставочной, санаторно-курортной деятельности, гостиницы, а также «Морской фасад». Предполагалось, что это значительно снизит налоговую нагрузку на предприятия в сфере туризма и улучшит положение налогоплательщиков.
Для малых и средних организаций из сферы туризма, гостиничного бизнеса, санаторно-курортных и конгрессно-выставочных предприятий, организаций в сфере научных исследований и разработок, применяющих упрощенную систему налогообложения, были введены пониженные налоговые ставки в размере 3% — в случае если объектом налогообложения являются доходы, и 5% — в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.