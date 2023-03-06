«А» и «Б» качались на трубе. «Теплосеть» добилась закрытия детской площадки на Кораблестроителей

Юристы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и администрация Василеостровского района добились закрытия детской площадки в опасной охранной зоне. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба компании.
Нарушение было выявлено в июне 2021 года. Во дворе дома 40, корп. 5, на улице Кораблестроителей детская игровая зона была создана без согласования с ресурсоснабжающей организацией, прямо над теплосетью. Компания неоднократно направляла в адрес администрации МО предписания об освобождении охранной зоны. И вот теперь дети не рискуют свариться в кипятке и провалиться в яму.
Компания напоминает, что в пределах охранных зон тепловых сетей запрещается организовывать жилые помещения, рабочие места, места для отдыха, парковки, стоянки, детские и игровые площадки.