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    «А» и «Б» качались на трубе. «Теплосеть» добилась закрытия детской площадки на Кораблестроителей

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    Юристы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и администрация Василеостровского района добились закрытия детской площадки в опасной охранной зоне. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба компании.

    Нарушение было выявлено в июне 2021 года. Во дворе дома 40, корп. 5, на улице Кораблестроителей детская игровая зона была создана без согласования с ресурсоснабжающей организацией, прямо над теплосетью. Компания неоднократно направляла в адрес администрации МО предписания об освобождении охранной зоны. И вот теперь дети не рискуют свариться в кипятке и провалиться в яму.

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    Компания напоминает, что в пределах охранных зон тепловых сетей запрещается организовывать жилые помещения, рабочие места, места для отдыха, парковки, стоянки, детские и игровые площадки.

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