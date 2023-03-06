Московское шоссе встало колом у поворота к складам. Водители жалуются на ретейлеров

В Пушкинском районе Петербурга вновь скопилась многокилометровая пробка на Московском шоссе. Теперь движение тормозят машины, поворачивающие к складским помещениям.
По данным «Яндекс.Пробок», в 16:12 6 марта затор на Московском шоссе в сторону города составил 5,2 километра. Судя по картам, пробка тянется почти от Колпинского шоссе и до поворота на склады. При этом въезд к складам тоже стоит колом. В обратную сторону тоже затор — не такой плотный и на 3 километра. Также пробка в Курьерском проезде к Московскому шоссе.
Водители в «Яндекс.Разговорчиках» утверждают, что пробка собралась из-за ретейлеров.