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    Адмиралтейские верфи показали судно «Иван Фролов», которое построят для Росгидромета

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    Адмиралтейские верфи подписали контракт на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» для Росгидромета. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба предприятия.

    Фото: Адмиралтейские верфи
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    На борту «Ивана Фролова» учёные будут исследовать океанское дно, верхние слои атмосферы и даже космос — для специалистов оборудуют порядка 20 лабораторий. Поскольку судно предназначено для работы в полярных широтах, его корпус сконструирован для плавания во льдах. «Иван Фролов» сможет принимать и перевозить вертолёты — на борту подготовят ангар для двух винтокрылых машин, а также площадку для посадки Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Экстерьер судна и особенности его конструкции можно изучить на фотографии макета, опубликованной на сайте Адмиралтейских верфей.

    Планируется, что через шесть лет «Иван Фролов» заменит научно-исследовательское судно «Академик Фёдоров», которое сейчас занимается исследованиями в полярных широтах.

    Фото: Адмиралтейские верфи

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