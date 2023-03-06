Адмиралтейские верфи показали судно «Иван Фролов», которое построят для Росгидромета

Адмиралтейские верфи подписали контракт на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» для Росгидромета. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба предприятия.
На борту «Ивана Фролова» учёные будут исследовать океанское дно, верхние слои атмосферы и даже космос — для специалистов оборудуют порядка 20 лабораторий. Поскольку судно предназначено для работы в полярных широтах, его корпус сконструирован для плавания во льдах. «Иван Фролов» сможет принимать и перевозить вертолёты — на борту подготовят ангар для двух винтокрылых машин, а также площадку для посадки Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Экстерьер судна и особенности его конструкции можно изучить на фотографии макета, опубликованной на сайте Адмиралтейских верфей.
Планируется, что через шесть лет «Иван Фролов» заменит научно-исследовательское судно «Академик Фёдоров», которое сейчас занимается исследованиями в полярных широтах.