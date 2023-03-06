Длиннохвостые, бородатые, ушастые: на Елагином острове посчитали виды сов

На Елагином острове посчитали разновидности сов. Оказалось, что в ЦПКиО можно встретить представителей четырёх видов этой птицы. Фотографии пернатых 6 марта появились в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На Елагином живут воробьиные сычи, длиннохвостые неясыти, бородатые неясыти и ушастые совушки. Увидеть птиц и определить их видовую принадлежность любителям понаблюдать за пернатыми помогли фотографы — если под деревом много людей с камерами, значит, на ветках точно сидят совы.
Подкармливать сов не нужно — в парке богатые охотничьи угодья.