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    Длиннохвостые, бородатые, ушастые: на Елагином острове посчитали виды сов

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    На Елагином острове посчитали разновидности сов. Оказалось, что в ЦПКиО можно встретить представителей четырёх видов этой птицы. Фотографии пернатых 6 марта появились в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

    На Елагином живут воробьиные сычи, длиннохвостые неясыти, бородатые неясыти и ушастые совушки. Увидеть птиц и определить их видовую принадлежность любителям понаблюдать за пернатыми помогли фотографы — если под деревом много людей с камерами, значит, на ветках точно сидят совы.

    Подкармливать сов не нужно — в парке богатые охотничьи угодья.

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