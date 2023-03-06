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    Комтранс рассказал, как будет работать транспорт в Петербурге 8 марта

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В Международный женский день 8 марта, который в этом году выпадает на середину недели, но по-прежнему является выходным, в Петербурге меняется график работы городского транспорта и пригородных электричек.

    Во вторник, 7 марта, наземный городской общественный транспорт и пригородные электропоезда будут работать по графику пятницы, сообщает 6 марта пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В среду, 8 марта, они будут ходить по графику воскресенья.

    Актуальное расписание движения автобусов можно узнать на транспортном портале Петербурга, а пригородных электричек — на сайте АО СЗППК.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    8 МартаЭлектричкиОбщественный транспорт
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