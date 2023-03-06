Комтранс рассказал, как будет работать транспорт в Петербурге 8 марта

В Международный женский день 8 марта, который в этом году выпадает на середину недели, но по-прежнему является выходным, в Петербурге меняется график работы городского транспорта и пригородных электричек.

Во вторник, 7 марта, наземный городской общественный транспорт и пригородные электропоезда будут работать по графику пятницы, сообщает 6 марта пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В среду, 8 марта, они будут ходить по графику воскресенья.