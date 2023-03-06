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    Салон американского самолета заполнился дымом из-за столкновения с птицами

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    Летевший во Флориду с Кубы рейс Southwest Airlines был вынужден вернуться обратно из-за столкновения с птицами. У самолета загорелся двигатель, а салон заполнился дымом. Об этом 6 марта сообщает The Associated Press

    Самолет вылетел из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване. Во время набора высоты, как объяснили в авиакомпании, «он столкнулся с птицами в двигателе и носовой части самолета».

    «Мгновенно раздался сильный грохот, в кабину пошел дым и все такое <…> Люди паниковали и кричали: «Выпустите нас! Помогите, помогите!» — рассказал пассажир Стивен Родригес изданию News Miami.

    Самолет вернулся обратно в Гавану. Пассажиры эвакуировались через аварийные выходы и по надувным трапам. О пострадавших не сообщается.

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