Салон американского самолета заполнился дымом из-за столкновения с птицами

Летевший во Флориду с Кубы рейс Southwest Airlines был вынужден вернуться обратно из-за столкновения с птицами. У самолета загорелся двигатель, а салон заполнился дымом. Об этом 6 марта сообщает The Associated Press
Самолет вылетел из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване. Во время набора высоты, как объяснили в авиакомпании, «он столкнулся с птицами в двигателе и носовой части самолета».
«Мгновенно раздался сильный грохот, в кабину пошел дым и все такое <…> Люди паниковали и кричали: «Выпустите нас! Помогите, помогите!» — рассказал пассажир Стивен Родригес изданию News Miami.
Самолет вернулся обратно в Гавану. Пассажиры эвакуировались через аварийные выходы и по надувным трапам. О пострадавших не сообщается.