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    Больше 20 тонн замороженного свиного сала из Швейцарии попытались нелегально провезти в Россию

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    Свиной шпик из Швейцарии не смог пройти проверку на Котлинском таможенном посту петербургской таможни. Об этом 6 марта говорится в сообщении на сайте СЗТУ.

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    Более 21 тонны замороженного сала попытались ввезти по поддельному ветеринарному сертификату. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по 16.3 статье КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС продукции животного происхождения»).

    По словам начальника Котлинского таможенного поста Антона Новохатько, решается вопрос об изъятии товара.

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