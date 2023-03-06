Больше 20 тонн замороженного свиного сала из Швейцарии попытались нелегально провезти в Россию

Свиной шпик из Швейцарии не смог пройти проверку на Котлинском таможенном посту петербургской таможни. Об этом 6 марта говорится в сообщении на сайте СЗТУ.
Более 21 тонны замороженного сала попытались ввезти по поддельному ветеринарному сертификату. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по 16.3 статье КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС продукции животного происхождения»).
По словам начальника Котлинского таможенного поста Антона Новохатько, решается вопрос об изъятии товара.