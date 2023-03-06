В Петербурге осудили последователя Аль Капоне, который больше 10 лет назад обчистил жилище «жриц любви»

По материалам дела, не позднее 20 сентября 2010 года он вошел в состав банды под руководством Османа Кайхусруева. Мусаев хранил общий арсенал дома — в комнате на Черняховского — и принимал участие в сборах. Один раз вместе с сообщниками напал на квартиру, в которой проживали женщины, оказывающие интим-услуги на дому, и похитил оттуда имущество на сумму свыше 81 тыс. руб. Его задачей тогда было демонстрировать оружие и угрожать потерпевшим, а также обыскивать жилище.

Суд в Петербурге огласил приговор в отношении Гасана Мусаева — участника вооруженной группы, специализировавшейся на разбоях. Об этом 6 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Во время судебного разбирательства подсудимый признал вину и раскаялся в преступлении. Давая показания, он вспомнил Аль Капоне: «Добрым словом и пистолетом можно сделать больше, чем просто добрым словом».

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, участников банды еще в 2014 году осудили за бандитизм и серию разбойных нападений. Однако Мусаеву удалось скрыться от правоохранителей, он был объявлен в федеральный розыск. Мужчину задержали в мае 2022 года.