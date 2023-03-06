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    Водитель насмерть сбил пешехода в Назии, скрылся, а спустя полтора часа сам позвонил в полицию

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    За минувшие выходные и пятницу, с 3 по 5 марта, в Петербурге и Ленинградской области произошло 1 392 аварии, в которых пострадали 39 человек и пятеро погибли. В Кировском районе области участник смертельного ДТП сначала скрылся, а потом сам признался полиции.

    В 19:28 воскресенья в полицию Кировского района Ленобласти поступило сообщение от очевидца о том, что на Шоссейной улице в поселке Назия на проезжей части лежит мужчина, предположительно сбитый машиной, рассказали 6 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. А в 20:54 в полицию обратился 47-летний местный житель и сообщил, что около 19:10, въезжая в Назию по Шоссейной улице, сбил на своем Volkswagen Polo человека и уехал.

    Как стало известно «Фонтанке», сбитым пешеходом оказался 66-летний пенсионер. Он шел по проезжей части в попутном «Фольксвагену» направлении. В результате ДТП мужчина скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка.

    Всего за минувшие трое суток, по данным УГИБДД, в Ленобласти произошло 228 дорожных аварий, из которых 10 были с пострадавшими. Травмы в них получили 12 человек, еще двое погибли. В Петербурге зафиксировали 1 164 ДТП, в том числе 24 — с пострадавшими. В них были ранены 27 человек, включая двоих детей, и погибли трое.

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    Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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