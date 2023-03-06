Водитель насмерть сбил пешехода в Назии, скрылся, а спустя полтора часа сам позвонил в полицию

За минувшие выходные и пятницу, с 3 по 5 марта, в Петербурге и Ленинградской области произошло
В 19:28 воскресенья в полицию Кировского района Ленобласти поступило сообщение от очевидца о том, что на Шоссейной улице в поселке Назия на проезжей части лежит мужчина, предположительно сбитый машиной, рассказали
Как стало известно «Фонтанке», сбитым пешеходом оказался 66-летний пенсионер. Он шел по проезжей части в попутном «Фольксвагену» направлении. В результате ДТП мужчина скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка.
Всего за минувшие трое суток, по данным УГИБДД, в Ленобласти произошло 228 дорожных аварий, из которых 10 были с пострадавшими. Травмы в них получили 12 человек, еще двое погибли. В Петербурге зафиксировали