Водитель насмерть сбил пешехода в Назии, скрылся, а спустя полтора часа сам позвонил в полицию

За минувшие выходные и пятницу, с 3 по 5 марта, в Петербурге и Ленинградской области произошло 1 392 аварии, в которых пострадали 39 человек и пятеро погибли. В Кировском районе области участник смертельного ДТП сначала скрылся, а потом сам признался полиции.



В 19:28 воскресенья в полицию Кировского района Ленобласти поступило сообщение от очевидца о том, что на Шоссейной улице в поселке Назия на проезжей части лежит мужчина, предположительно сбитый машиной, рассказали 6 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. А в 20:54 в полицию обратился 47-летний местный житель и сообщил, что около 19:10, въезжая в Назию по Шоссейной улице, сбил на своем Volkswagen Polo человека и уехал.