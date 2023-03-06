    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    746мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.05

    Петербурженка пыталась передать пряники с наркотиками в СИЗО

    1423
    5 комментариев

    Жительница Санкт-Петербурга попыталась передать пряники с наркотиками своему знакомому, который находится в тверском СИЗО. Об этом стало известно 6 марта из сообщения МВД по Тверской области.

    Петербурженка передала пакет с пряниками. Во время изучения «посылки» выяснилось, что в трех пряниках содержится наркотическое вещество массой 0,19 грамма. Вскоре 45-летняя женщина призналась в содеянном.

    Возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 2-й статьи 228.1 «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК РФ.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СИЗОТверская областьНаркотики
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close