Петербурженка пыталась передать пряники с наркотиками в СИЗО

Жительница Санкт-Петербурга попыталась передать пряники с наркотиками своему знакомому, который находится в тверском СИЗО. Об этом стало известно 6 марта из сообщения МВД по Тверской области.

Петербурженка передала пакет с пряниками. Во время изучения «посылки» выяснилось, что в трех пряниках содержится наркотическое вещество массой 0,19 грамма. Вскоре 45-летняя женщина призналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 2-й статьи 228.1 «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК РФ.