Тела таксиста и автослесаря нашли в сервисе в Шушарах

Следственный комитет Пушкинского района устанавливает обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых нашли в автосервисе.



Скорую на Вишерскую улицу в Шушарах вызвали накануне около девяти утра, когда в местном автосервисе нашли двух мужчин без сознания, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 марта. Звонивший предположил, что они отравились выхлопными газами. Однако скорая на месте нашла два трупа и вызвала полицию.



Личности погибших были оперативно установлены. Это 44-летний гражданин Азербайджана, который работает таксистом. Его тело нашли в автомобиле «Хёндэ Солярис». Второй погибший — 31-летний автослесарь. Его тело было в боксе.

