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    Тела таксиста и автослесаря нашли в сервисе в Шушарах

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    5 комментариев

    Следственный комитет Пушкинского района устанавливает обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых нашли в автосервисе.

    Скорую на Вишерскую улицу в Шушарах вызвали накануне около девяти утра, когда в местном автосервисе нашли двух мужчин без сознания, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 марта. Звонивший предположил, что они отравились выхлопными газами. Однако скорая на месте нашла два трупа и вызвала полицию.

    Личности погибших были оперативно установлены. Это 44-летний гражданин Азербайджана, который работает таксистом. Его тело нашли в автомобиле «Хёндэ Солярис». Второй погибший — 31-летний автослесарь. Его тело было в боксе.

    Тела направлены в морг для установления причин смерти.

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    Комментарии 5

    Гость06 Мар 2023 в 11:01
    Это была любовь
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