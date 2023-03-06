На Сахалине спасли 40 рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине

Спасатели эвакуировали на берег 40 рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине в районе села Лесное Сахалинской области. Об этом 6 марта сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Любителей зимней рыбалки вызволяли с помощью вертолёта Ми-8. Видеозапись, на которой показан полёт над ледяными просторами, была опубликована ведомством.

«Спасательная операция на Сахалине проводится на удалении 1,5–2 км от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре», — отметили в МЧС.



Ранее стало известно, что всего на льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. К спасательной операции привлечено 14 человек и 11 единиц техники.

