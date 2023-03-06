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    На Сахалине спасли 40 рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине

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    Спасатели эвакуировали на берег 40 рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине в районе села Лесное Сахалинской области. Об этом 6 марта сообщается в Telegram-канале МЧС России.

    МЧС России

    Любителей зимней рыбалки вызволяли с помощью вертолёта Ми-8. Видеозапись, на которой показан полёт над ледяными просторами, была опубликована ведомством.

    «Спасательная операция на Сахалине проводится на удалении 1,5–2 км от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре», — отметили в МЧС.

    Ранее стало известно, что всего на льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. К спасательной операции привлечено 14 человек и 11 единиц техники.

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    МЧСРыбакиСахалинская областьДрейфующие льдины
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