Член турецкого Совбеза: Анкара может отказаться от покупки F-16 в пользу российских истребителей

Турция может отказаться от закупки американских истребителей F-16. Об этом рассказал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, передает 6 марта РИА Новости.

После произошедших в стране землетрясений турецкие власти могут отказаться от идеи покупки F-16 из-за стоимости в 20 млрд долларов. Член Совбеза Турции назвал ошибкой запрос правительства о покупке американских истребителей, которые Конгресс США еще отказывается предоставить «под каким-то предлогом».

Вместо F-16 могут рассмотреть другую технику, в том числе и российские истребители.