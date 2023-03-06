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    Член турецкого Совбеза: Анкара может отказаться от покупки F-16 в пользу российских истребителей

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    Турция может отказаться от закупки американских истребителей F-16. Об этом рассказал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, передает 6 марта РИА Новости.

    После произошедших в стране землетрясений турецкие власти могут отказаться от идеи покупки F-16 из-за стоимости в 20 млрд долларов. Член Совбеза Турции назвал ошибкой запрос правительства о покупке американских истребителей, которые Конгресс США еще отказывается предоставить «под каким-то предлогом».

    Вместо F-16 могут рассмотреть другую технику, в том числе и российские истребители.

    «Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. Например, был вариант с F-35 на столе. У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter», — рассказал Чагры Эрхан.

    Как ранее писала турецкая газета Hurriyet, продажа F-16 будет зависеть от одобрения турецкими властями членства Швеции и Финляндии в НАТО.

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