Член турецкого Совбеза: Анкара может отказаться от покупки F-16 в пользу российских истребителей

Турция может отказаться от закупки американских истребителей F-16. Об этом рассказал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, передает 6 марта РИА Новости.
После произошедших в стране землетрясений турецкие власти могут отказаться от идеи покупки F-16 из-за стоимости в 20 млрд долларов. Член Совбеза Турции назвал ошибкой запрос правительства о покупке американских истребителей, которые Конгресс США еще отказывается предоставить «под каким-то предлогом».
Вместо F-16 могут рассмотреть другую технику, в том числе и российские истребители.
«Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. Например, был вариант с F-35 на столе. У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter», — рассказал Чагры Эрхан.
Как ранее писала турецкая газета Hurriyet, продажа F-16 будет зависеть от одобрения турецкими властями членства Швеции и Финляндии в НАТО.