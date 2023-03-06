«Ведомости»: Сирийский президент Башар Асад скоро приедет в Москву

В Москве готовится визит сирийского президента Башара Асада. Ожидается, что лидер Сирийской Арабской Республики (САР) приедет в Россию в середине марта. Об этом 6 марта сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах и источник, близкий к администрации президента.

По словам собеседника издания, Асад может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В последний раз президент Сирии Башар Асад приезжал в Москву осенью 2021 года. Тогда официально Кремль его визит не анонсировал. Позже, как пишет РБК, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что так поступили из соображений безопасности.