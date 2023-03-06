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    Запах дуриана вынудил самолёт вернуться в Стамбул

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    Авиалайнер, выполнявший рейс Стамбул — Барселона, в качестве меры предосторожности вернулся в аэропорт Стамбула. Дело в том, что из-за неприятного запаха в грузовом отсеке сработали датчики.

    Как сообщил 5 марта канал TRT Haber, бортпроводники тоже заметили запах и передали информацию капитану. Он развернул борт, находившийся в тот момент в воздушном пространстве Болгарии. Лайнер без проблем сел в Стамбуле, и там его досмотрели. Оказалось, что проблемы вызвал тропический фрукт дуриан в грузовом отсеке — именно на него сработали датчики.

    После этого пассажиров отправили в Барселону на другом самолете.

    Дуриан в Юго-Восточной Азии называют королем фруктов. У него очень приятный вкус, но отвратительный запах. Созревший дуриан пахнет как тухлая рыба или канализация, его хранение в закрытых помещениях просто исключено. Такой аромат связан с большим количеством серы, содержащейся в плоде. Благодаря ей он также очень полезен.

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    Вынужденная посадкаСамолетФрукт
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