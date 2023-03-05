На Васильевском водитель по встречной спасался от ДПС. Выступил так, что инспектор просил на бис

На Васильевском острове в Петербурге водитель исполнил сначала на дороге, а потом вместе с пассажирами и для инспекторов ДПС. Музыкальную паузу 5 марта показал «Дорожный инспектор» .

В «КИА» встречи с ГИБДД, очевидно, не желали. Машина поехала к Благовещенскому мосту быстрее, вильнула на встречную полосу. Знакомство состоялось за час до полуночи на площади Труда, 2. За рулём сидел 47-летний петербуржец, в салоне — двое пассажиров. Вид намекал на бурный вечер, но автовладелец на все лады повторял: уже не пью. Подтверждать свою трезвость тем не менее отказался.

«Случайно», — объяснил он выезд на встречную. По словам водителя, всё дело в патрульном автомобиле, который «сел на хвост и напугал», в результате он «хотел сюда», а получилось «не туда».



Мужчина получил два протокола о выезде на встречную полосу и отказе от медосвидетельствования. По домам расходились пешком и с музыкой. Компания продемонстрировала инспекторам возможности своих лёгких и инструментов, да так, что и инспектор просил: а можно ещё раз?

