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    На Васильевском водитель по встречной спасался от ДПС. Выступил так, что инспектор просил на бис

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    На Васильевском острове в Петербурге водитель исполнил сначала на дороге, а потом вместе с пассажирами и для инспекторов ДПС. Музыкальную паузу 5 марта показал «Дорожный инспектор».

    Дорожный инспектор.

    Внимание дорожной полиции к KIA Sроrтаgе накануне ночью привлёк очевидец, сообщивший о нетрезвой компании, катавшейся по острову. Автомобиль заметили на набережной Лейтенанта Шмидта.

    В «КИА» встречи с ГИБДД, очевидно, не желали. Машина поехала к Благовещенскому мосту быстрее, вильнула на встречную полосу. Знакомство состоялось за час до полуночи на площади Труда, 2. За рулём сидел 47-летний петербуржец, в салоне — двое пассажиров. Вид намекал на бурный вечер, но автовладелец на все лады повторял: уже не пью. Подтверждать свою трезвость тем не менее отказался.

    «Случайно», — объяснил он выезд на встречную. По словам водителя, всё дело в патрульном автомобиле, который «сел на хвост и напугал», в результате он «хотел сюда», а получилось «не туда».

    Мужчина получил два протокола о выезде на встречную полосу и отказе от медосвидетельствования. По домам расходились пешком и с музыкой. Компания продемонстрировала инспекторам возможности своих лёгких и инструментов, да так, что и инспектор просил: а можно ещё раз?

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