Библиотека-лаборатория с иммерсионным залом появится в Петербурге

В Петербурге в 2024 году появится библиотека-лаборатория. В неё превратится после реновации библиотека «Малоохтинская», расположенная на Новочеркасском проспекте.
Как сообщает 5 марта городское правительство, в библиотеке-лабораторие планируется проводить авторские микрокурсы, научно-популярные презентации, лекции, подкасты. Как ожидается, она объединит читателей и молодых учёных.
В рамках реновации будет обустроен иммерсионный зал, медиалаборатория с кабинкой для звукозаписи и станции самообслуживания. Интерьер выполнят в стиле авангарда и неоклассики.