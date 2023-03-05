Библиотека-лаборатория с иммерсионным залом появится в Петербурге

В Петербурге в 2024 году появится библиотека-лаборатория. В неё превратится после реновации библиотека «Малоохтинская», расположенная на Новочеркасском проспекте.



Как сообщает 5 марта городское правительство, в библиотеке-лабораторие планируется проводить авторские микрокурсы, научно-популярные презентации, лекции, подкасты. Как ожидается, она объединит читателей и молодых учёных.

