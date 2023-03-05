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    Библиотека-лаборатория с иммерсионным залом появится в Петербурге

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    В Петербурге в 2024 году появится библиотека-лаборатория. В неё превратится после реновации библиотека «Малоохтинская», расположенная на Новочеркасском проспекте.

    Как сообщает 5 марта городское правительство, в библиотеке-лабораторие планируется проводить авторские микрокурсы, научно-популярные презентации, лекции, подкасты. Как ожидается, она объединит читателей и молодых учёных.

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    В рамках реновации будет обустроен иммерсионный зал, медиалаборатория с кабинкой для звукозаписи и станции самообслуживания. Интерьер выполнят в стиле авангарда и неоклассики.

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