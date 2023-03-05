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    В Пулково экстренно сажали бомбардировщик

    Шольц: Германия стала независимой от поставок газа и нефти из России

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    Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN 5 марта заявил, что его страна стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России.

    «Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — подчеркнул Шольц (перевод по ТАСС).

    Экономического кризиса, по его словам, не последовало.

    «Нам это удалось. И не произошло того, чего некоторые ожидали. В Германии нет экономического кризиса, нет нехватки газа или чего-то подобного», — полагает канцлер ФРГ.

    Он также сообщил, что западные страны готовы «организовать определенные гарантии безопасности» Украине после завершения конфликта.

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    ГерманияНефть и газПоставки газаОлаф Шольц
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