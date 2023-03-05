Шольц: Германия стала независимой от поставок газа и нефти из России

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN 5 марта заявил, что его страна стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России.



«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — подчеркнул Шольц (перевод по ТАСС).



Экономического кризиса, по его словам, не последовало.



«Нам это удалось. И не произошло того, чего некоторые ожидали. В Германии нет экономического кризиса, нет нехватки газа или чего-то подобного», — полагает канцлер ФРГ.

