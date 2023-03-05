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    Гран-при по фигурному катанию взяла Аделия Петросян

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    В финале Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге победила Аделия Петросян, набрав в двух программах 255,01 балла.

    Серебро взяла олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева, бронзу — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

    В соревнованиях спортивных пар финал выиграли петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На втором месте Анастасия Мишина и Александр Галлямов также из Петербурга. На третьем — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

    В 2021 году Аделия Петросян первой в истории прыгнула четверной риттбергер. https://www.fontanka.ru/2021/11/19/70264016/

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