Гран-при по фигурному катанию взяла Аделия Петросян

В финале Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге победила Аделия Петросян, набрав в двух программах 255,01 балла.



Серебро взяла олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева, бронзу — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.



В соревнованиях спортивных пар финал выиграли петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На втором месте Анастасия Мишина и Александр Галлямов также из Петербурга. На третьем — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.



В 2021 году Аделия Петросян первой в истории прыгнула четверной риттбергер. https://www.fontanka.ru/2021/11/19/70264016/

