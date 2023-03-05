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    Истории из Турции: дом ушел под землю на 2,5 метра, женщина спустила детей с балкона с помощью провода

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    Скриншот с сайта <a href="https://www.trthaber.com/foto-galeri/enkazlardan-kurtarilan-kedi-ve-kopekler-sahiplerini-bekliyor/54532/sayfa-1.html" class="io-leave-page _" target="_blank">TRT Haber</a>
    Скриншот с сайта TRT Haber
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    Число погибших из-за землетрясений в Турции приблизилось к 46 тысячам человек, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

    «На сегодняшний день (4 марта. — Прим. ред.) в результате землетрясений погибли 45 968 тысяч человек, среди них 4 267 — сирийцы», — приводит его слова агентство «Анадолу».

    В провинциях, пострадавших от землетрясения, обследовано 1,7 миллиона зданий. Из них 227 тысяч будут снесены, передаёт 5 марта TRT Haber.

    Издание, в частности, показывает, что произошло с одноэтажным домом на границе районов Тюркоглу и Нурдагы в провинции Кахраманмараше 6 февраля. Он ушёл в землю примерно на 2,5 метра. Местный житель рассказывает, что, услышав шум во время землетрясения, сначала подумал, что в их дом врезалась машина. Один из его соседей упал в рсщелину, но его удалось достать оттуда. «Я не смог добраться до села на машине. Разлом втянул дом. Там глубина 2,5 метра. Когда я прибыл в деревню, 3 из 20 дворов остались целыми, остальные все были разрушены», — говорит мужчина.

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    Удивительную историю спасения описывает Haberturk. После первого землетрясения в Кахраманмараше мать и две ее дочери 12 и 23 лет смогли выбраться из дома, в котором разрушился первый этаж и лестница. Они жили на третьем этаже и попали в ловушку. В итоге они привязали к балкону интернет-кабеля и спустились по нему, как по верёвке. «Это было очень тяжело. Мы вышли на балкон. Я спустила своих девочек вниз по интернет-кабелю, потом спустилась сама, пока дом продолжал трястись», — рассказывает женщина.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.haberturk.com/son-dakika-ilk-kati-yikilan-binadan-sarkittiklari-kabloyla-indiler-3571008" class="io-leave-page _" target="_blank">Haberturk</a>
    Скриншот с сайта Haberturk
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    Землетрясение коснулось не только людей. В приюте ждут хозяев кошки и собаки, найденные среди обломков в Кахраманмараше. TRT Haber публикует их фотографии. По данным издания, за ними ухаживают 10 человек, в том числе трое ветеринаров.

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    Скриншот с сайта <a href="https://www.trthaber.com/foto-galeri/enkazlardan-kurtarilan-kedi-ve-kopekler-sahiplerini-bekliyor/54532/sayfa-1.html" class="io-leave-page _" target="_blank">TRT Haber</a>
    Скриншот с сайта TRT Haber
    Скриншот с сайта <a href="https://www.haberturk.com/son-dakika-ilk-kati-yikilan-binadan-sarkittiklari-kabloyla-indiler-3571008" class="io-leave-page _" target="_blank">Haberturk</a>
    Скриншот с сайта Haberturk

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