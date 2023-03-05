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    В Петербург привезут балет «Мастер и Маргарита». В ведущих партиях — Сергей Полунин и Елена Ильиных

    1908
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    25 марта на сцене БКЗ «Октябрьский» пройдет петербургская премьера балета «Мастер и Маргарита». Премьера в Москве назначена на 22 марта.

    Фото: poluninshow.ru
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    Роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали, он становился основой для театральных постановок. Стал он поводом и для балета — так, в декабре 2021 года состоялась премьера постановки Эдварда Клюга в Большом театре (Москва).

    «Я давно мечтал воплотить это произведение в жизнь и танец. «Мастер и Маргарита» для меня — особый роман, он притягивает своей магической силой, мистикой, скрытыми символами… И никогда не теряет актуальности. Это роман о творческой душе и призвании, о безграничной любви, о слабостях людей. Передать всё это в танце — вызов, который мы с радостью принимаем», — поделился инициатор создания спектакля и исполнитель главной роли Сергей Полунин.

    Особую роль в спектакле будет играть свет, над ним работает художник по свету Давид Мисакян — создатель крупнейших световых рок-шоу в России.

    Главные партии исполнят знаменитый российский танцовщик Сергей Полунин и олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: poluninshow.ru

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