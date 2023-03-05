Полиция задержала вора с крестным знамением. Украденные реликвии на 400 тысяч он недооценил в 800 раз

Подозреваемый в краже из храма Преподобного Сергия Радонежского в Петроградском районе Петербурга кается в полиции. В монетизации Евангелия и креста он не преуспел.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 марта, подозреваемого задержали накануне в гостинице на проспекте Энгельса. Им оказался 39-летний житель Ленинградской области, уже привлекавшийся за кражу.

