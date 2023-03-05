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    Полиция задержала вора с крестным знамением. Украденные реликвии на 400 тысяч он недооценил в 800 раз

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    Подозреваемый в краже из храма Преподобного Сергия Радонежского в Петроградском районе Петербурга кается в полиции. В монетизации Евангелия и креста он не преуспел.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 марта, подозреваемого задержали накануне в гостинице на проспекте Энгельса. Им оказался 39-летний житель Ленинградской области, уже привлекавшийся за кражу.

    Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Похищенные из храма Евангелие и крест стоимостью 400 тысяч рублей при себе он не оставил. Полицейские изъяли реликвии из ломбарда. По данным ведомства, подозреваемый получил за них 500 рублей.

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    В отделе мужчина заявил, что раскаивается, и признался, что кражу «в таком месте» он совершал «с лёгким смущением».

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    ХрамКражаЦерковная кражаЦерковь
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