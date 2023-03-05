Полиция задержала вора с крестным знамением. Украденные реликвии на 400 тысяч он недооценил в 800 раз

Подозреваемый в краже из храма Преподобного Сергия Радонежского в Петроградском районе Петербурга кается в полиции. В монетизации Евангелия и креста он не преуспел.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 марта, подозреваемого задержали накануне в гостинице на проспекте Энгельса. Им оказался 39-летний житель Ленинградской области, уже привлекавшийся за кражу.
Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Похищенные из храма Евангелие и крест стоимостью 400 тысяч рублей при себе он не оставил. Полицейские изъяли реликвии из ломбарда. По данным ведомства, подозреваемый получил за них 500 рублей.
В отделе мужчина заявил, что раскаивается, и признался, что кражу «в таком месте» он совершал «с лёгким смущением».