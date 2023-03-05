Микробиолог расскажет, как микробы нами управляют и что можно с этим сделать

В организме человека примерно столько же бактерий, сколько собственных клеток. В кишечнике — несколько кг разнообразных микроорганизмов. Их совокупный геном по объему больше генома человека в сто раз. Когда нам внезапно хочется сладкого, или соленого, или чего-то откровенно вредного, сложно объяснить это исключительно тем, что организму не хватает каких-то нутриентов. Поэтому есть гипотеза, что таким образом мы подкармливаем не собственно организм, а тех или иных бактерий в кишечнике. Возможно, микробиота отправляет выгодный ей сигнал из кишечника в мозг через блуждающий нерв. Есть предположение, что бактерии могут даже синтезировать белки, похожие на гормоны голода, чтобы побудить хозяина что-то съесть. Согласно последним исследованиям, состав микробиоты может влиять не только на поведение человека, но и на развитие определенных тяжелых болезней — депрессии, болезни Альцгеймера. Но человек вовсе не беспомощен. Анастасия Щербакова, ведущий микробиолог, инженер Химико-биологического кластера SCAMT (ИТМО) расскажет, как подружиться с полезными бактериями и не давать волю неполезным.

