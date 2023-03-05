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    Наука

    Микробиолог расскажет, как микробы нами управляют и что можно с этим сделать

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    Ученые ищут возможность заставить бактерии вырабатывать электрический ток для подзарядки гаджетов, а бактерии в нашем организме тем временем умело управляют нашим поведением — например, согласно гипотезе, диктуют выбор пищи. Подробности слушаем 12 марта на лекции «Мы контролируем микробов или они нас?» в Библиотеке «Планетарий 1». Бесплатно. 16+

    Фото: ru.wikipedia.org/
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    В организме человека примерно столько же бактерий, сколько собственных клеток. В кишечнике — несколько кг разнообразных микроорганизмов. Их совокупный геном по объему больше генома человека в сто раз. Когда нам внезапно хочется сладкого, или соленого, или чего-то откровенно вредного, сложно объяснить это исключительно тем, что организму не хватает каких-то нутриентов. Поэтому есть гипотеза, что таким образом мы подкармливаем не собственно организм, а тех или иных бактерий в кишечнике. Возможно, микробиота отправляет выгодный ей сигнал из кишечника в мозг через блуждающий нерв. Есть предположение, что бактерии могут даже синтезировать белки, похожие на гормоны голода, чтобы побудить хозяина что-то съесть. Согласно последним исследованиям, состав микробиоты может влиять не только на поведение человека, но и на развитие определенных тяжелых болезней — депрессии, болезни Альцгеймера. Но человек вовсе не беспомощен. Анастасия Щербакова, ведущий микробиолог, инженер Химико-биологического кластера SCAMT (ИТМО) расскажет, как подружиться с полезными бактериями и не давать волю неполезным.

    Подробности и регистрация на странице Библиотеке во «ВКонтакте». Начало в 16:00.

    Александра Шеромова

    Фото: ru.wikipedia.org/

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