В МИД назвали 11 стран, которые могут стать для россиян безвизовыми

Российские власти готовят межправительственные соглашения о безвизовых поездках с одиннадцатью государствами, включая Мексику и Багамы. Об этом 5 марта информирует ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.



«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, находятся на различных стадиях проработки», — сообщил Иванов.



Он подчеркнул, что процесс согласования подобных договоров — это «улица с двусторонним движением». «Темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — сказал Иванов. И пообещал, что российское дипведомство «обязательно проинформирует общественность», когда договоренности будут подписаны.

