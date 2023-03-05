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    В МИД назвали 11 стран, которые могут стать для россиян безвизовыми

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    Российские власти готовят межправительственные соглашения о безвизовых поездках с одиннадцатью государствами, включая Мексику и Багамы. Об этом 5 марта информирует ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.

    «Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, находятся на различных стадиях проработки», — сообщил Иванов.

    Он подчеркнул, что процесс согласования подобных договоров — это «улица с двусторонним движением». «Темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — сказал Иванов. И пообещал, что российское дипведомство «обязательно проинформирует общественность», когда договоренности будут подписаны.

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