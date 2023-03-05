Двое пострадали при пожаре в Доме художников в Петербурге

Ночной пожар мешал спать жителям Дома художников в Петроградском районе Петербурга. С огнём удалось справиться своими силами, но не без вреда для здоровья.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с Песочной набережной, 16, поступил на пульт дежурного незадолго до часа ночи 5 марта. На место полетели три пожарных расчёта. Работы для них не осталось.



«Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС», — рассказали в ведомстве.



В двухкомнатной квартире обгорели два квадратных метра обстановки. Пострадали два человека. «Госпитализированы в медицинское учреждение для детального осмотра», — уточняют в МЧС.

