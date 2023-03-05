Мощное пламя на стройке на Доблести. Работали 20 пожарных

Ночной пожар в Красносельском районе Петербурга тушили сразу 20 сотрудников МЧС. С огнём справились за полчаса.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 5 марта в 0:20 поступил вызов на улицу Доблести, у пересечения с Ленинским проспектом. По адресу: Доблести, 7, корпус 1, загорелись две бытовки размером 3 на 6 метров каждая. На место выехали четыре пожарных расчёта (20 человек) и к 00:53 локализовали пожар. «Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении МЧС.
Очевидцам из соседних домов было хорошо видно мощное пламя и дым. Их кадры публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».