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    Мощное пламя на стройке на Доблести. Работали 20 пожарных

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    Ночной пожар в Красносельском районе Петербурга тушили сразу 20 сотрудников МЧС. С огнём справились за полчаса.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 5 марта в 0:20 поступил вызов на улицу Доблести, у пересечения с Ленинским проспектом. По адресу: Доблести, 7, корпус 1, загорелись две бытовки размером 3 на 6 метров каждая. На место выехали четыре пожарных расчёта (20 человек) и к 00:53 локализовали пожар. «Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении МЧС.

    Очевидцам из соседних домов было хорошо видно мощное пламя и дым. Их кадры публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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