Самолет Москва — Нюрнберг. Во Внуково на часок приземлился странный немецкий бизнес-джет

Пользователи соцсетей обратили внимание на странный самолет, приземлившийся во Внуково 4 марта. Странный он в новых реалиях, чуть больше года назад на него вряд ли кто-то обратил бы внимание.



Это немецкий бизнес-джет Bombardier Challenger 604 с регистрационным номером D-AFAA. В столице борт приземлился в 17.27, если верить данным сервиса flightradar24. В 18.29 этот же самолет уже взлетал, чтобы в 19.14 сесть в Нюрнберге.



Пользователи сетей делятся информацией, что это самолет реанимации, и строят догадки, кому в столице он мог понадобиться.

