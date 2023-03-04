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    Самолет Москва — Нюрнберг. Во Внуково на часок приземлился странный немецкий бизнес-джет

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    17 комментариев

    Пользователи соцсетей обратили внимание на странный самолет, приземлившийся во Внуково 4 марта. Странный он в новых реалиях, чуть больше года назад на него вряд ли кто-то обратил бы внимание.

    Это немецкий бизнес-джет Bombardier Challenger 604 с регистрационным номером D-AFAA. В столице борт приземлился в 17.27, если верить данным сервиса flightradar24. В 18.29 этот же самолет уже взлетал, чтобы в 19.14 сесть в Нюрнберге.

    Пользователи сетей делятся информацией, что это самолет реанимации, и строят догадки, кому в столице он мог понадобиться.

    видеозахват/flightradar24.com

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    Комментарии 17

    Гость05 Мар 2023 в 00:52
    Точно никого не забыли?
    +0−0
    Гость05 Мар 2023 в 00:47
    Матиас Руст
    +0−0
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