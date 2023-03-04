«Зенит» разгромил «Пари НН», а Кузяев не забил пенальти

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 18-го тура чемпионата РПЛ против «Пари НН», который прошел на «Газпром Арене» 4 марта. Петербургская команда выиграла со счетом 3:0.



Голы забили Малком (12-я и 47-я минуты) и Александр Ерохин (82). На 37-й минуте главный арбитр Роман Галимов назначил пенальти в ворота «Пари НН» за фол в штрафной против Данилы Кругового, но подошедший к 11-метровой точке Далер Кузяев отправил мяч выше ворот.



Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате, имея на своем счету 45 очков после 18 туров. Следующим соперником сине-бело-голубых станут подмосковные «Химки». Игра пройдет 12 марта в Петербурге.

