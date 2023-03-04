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    «Очень-очень важный год». О чем говорили Шольц и Байден с глазу на глаз

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    Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудили 3 марта ситуацию на Украине. Американский лидер отметил поддержку, которую Германия оказывает Киеву и беженцам. Он назвал ее «основательной», пишет 4 марта РБК.

    Отвечая на это, Шольц заявил, что начинается «очень-очень важный год» из-за угрозы всему миру в лице России. Он отметил, что важно действовать сообща в этой ситуации, и в очередной раз отметил важность военной поддержки Киева. Байден согласился и акцентировал внимание на том, сколько всего страны вместе уже отправили на Украину — боеприпасы, артиллерию, бронемашины, системы ПВО.

    После этого недолгого диалога лидеры стран уединились для приватной беседы, она длилась около часа. Как пишет AP, на встречу не были допущены даже главные советники канцлера и президента. Пообщавшись, Шольц и Байден вернулись к журналистам, американский лидер пошутил, сказав, что они вдвоем «решили все мировые проблемы».

    Подобный формат и нежелание разглашать цели поездки (Шольц отказался посвящать бундестаг в детали визита) вызвал критику со стороны лидера крупнейшей оппозиционной силы Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) под руководством Фридриха Мерца.

    Белый дом коротко описал характер разговора с глазу на глаз. По сообщениям администрации, лидеры обсудили различную помощь Украине, а также важность солидарности с украинским народом. Другие темы не озвучивались. Как сообщает Reuters, в тот же день советник по нацбезопасности Байдена Джейк Салливан встретился со своим немецким коллегой. После Белый дом объявил о выделении 400 млн долларов военной помощи Украине.

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    ГерманияСШАУкраинаДжо БайденОлаф Шольц
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