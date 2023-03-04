Игорь Бутман и Дмитрий Маликов покажут петербуржцам «Триумф джаза»

С 10 по 14 марта Москву, Петербург и Тулу накроет волна джаза. Фестиваль «Триумф джаза» по очереди пройдет в трех разных городах, петербуржцев ждут 13 марта в БКЗ «Октябрьский» (6+).
Поклонников этого музыкального жанра ждет интересная программа — сначала выступит не нуждающийся в особом представлении Игорь Бутман в сопровождении Московского джазового оркестра, а затем на сцену выйдет Дмитрий Маликов, который, если вы не знали, имеет за плечами годы учебы в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Маликов представит свой инструментальный проект PIANOMANIЯ, в котором сочетает элементы классической и популярной музыки.
Закрывать фестиваль будет Ондер Фокан, джазовый гитарист из Турции, вместе со своим трио. Компанию Фокану составит Дилек Серт Эрдоган — турецкая соул-вокалистка, обладающая уникальным динамичным стилем, в основе которого лежит импровизация.
Фестиваль «Триумф джаза» создан Игорем Бутманом в 2001 году и стал настоящим культурным явлением в российской музыке. В 2023 году фестиваль включает в себя цикл концертов в трех городах: с 10 по 12 марта в Москве, 13 марта — в Санкт-Петербурге, 14 марта — в Туле.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»