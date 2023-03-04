Мать захлебнулась в талых водах, ребенка не спасли. Семья попала в страшное ДТП в Саратовской области

Трагическая авария произошла в Саратовской области: легковушка оказалась в кювете с талыми водами. На глазах у близкого погибли женщина и ребенок.
Renault Fluence следовал по трассе Маркс — Липовка — поселок Тельмана, но на 21-м километре 30-летняя женщина не смогла справиться с управлением. «Рено» оказался в кювете, сообщило региональное управление ГИБДД.
По данным местной прокуратуры, погодные условия в момент аварии были не самыми лучшими: трасса была мокрой и заснеженной.
В салоне автомобиля находилась семья: мать, отец и их 5-летний сын, рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в телеграм-канале.
«Мать утонула, смерть до приезда скорой медицинской помощи», — написал он. По данным Минздрава региона, отец не получил серьезных травм и подписал отказ от госпитализации. Мальчика доставили в реанимацию, где он скончался в течение 20 минут.
Региональное управление СК начало проверку по факту аварии.