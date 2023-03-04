Мать захлебнулась в талых водах, ребенка не спасли. Семья попала в страшное ДТП в Саратовской области

Трагическая авария произошла в Саратовской области: легковушка оказалась в кювете с талыми водами. На глазах у близкого погибли женщина и ребенок.



Renault Fluence следовал по трассе Маркс — Липовка — поселок Тельмана, но на 21-м километре 30-летняя женщина не смогла справиться с управлением. «Рено» оказался в кювете, сообщило региональное управление ГИБДД.