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    Умер итальянский журналист Д’Анджело, который вывез из СССР рукопись романа «Доктор Живаго»

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    Итальянский журналист Серджо Д’Анджело, благодаря которому мир узнал о романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго», скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщило местное издание l’Adige.

    Серджо Д’Анджело умер в собственном доме в Сан-Мартино-аль-Чимино, рассказала журналистам его дочь.

    В Москву Серджо Д’Анджело прибыл в 1956 году. В СССР он должен был работать на радио. Посетив Бориса Пастернака в Переделкино, Д’Анджело попросил разрешения на издание «Доктора Живаго» в Италии.

    Пастернаку тогда уже отказали советские издательства, и он согласился на публикацию произведения на итальянском языке. Роман был издан в 1957 году, а год спустя Пастернак получил за «Доктора Живаго» Нобелевскую премию по литературе.

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    Борис ПастернакЖурналистЛитератураДоктор Живаго
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