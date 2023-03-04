Умер итальянский журналист Д’Анджело, который вывез из СССР рукопись романа «Доктор Живаго»

Итальянский журналист Серджо Д’Анджело, благодаря которому мир узнал о романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго», скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщило местное издание l’Adige.



Серджо Д’Анджело умер в собственном доме в Сан-Мартино-аль-Чимино, рассказала журналистам его дочь.

В Москву Серджо Д’Анджело прибыл в 1956 году. В СССР он должен был работать на радио. Посетив Бориса Пастернака в Переделкино, Д’Анджело попросил разрешения на издание «Доктора Живаго» в Италии.

Пастернаку тогда уже отказали советские издательства, и он согласился на публикацию произведения на итальянском языке. Роман был издан в 1957 году, а год спустя Пастернак получил за «Доктора Живаго» Нобелевскую премию по литературе.