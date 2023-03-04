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    После пожара на Авиационной в больницу попал человек

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    Небольшой квартирный пожар закончился для одного человека попаданием в больницу. Об этом днем 4 марта сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

    По данным ведомства, сообщение о возгорании в Московском районе поступило в 11:19. Пожарных вызвали к дому 13 по Авиационной улице.

    На месте оказалось, что в двушке загорелась обстановка. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, а тушение заняло около 20 минут.

    «Пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — добавляют в петербургском управлении МЧС.

    Отмечается, что огонь тушили силами трех пожарных расчетов.

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