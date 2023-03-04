После пожара на Авиационной в больницу попал человек

Небольшой квартирный пожар закончился для одного человека попаданием в больницу. Об этом днем 4 марта сообщает ГУ МЧС по Петербургу.



По данным ведомства, сообщение о возгорании в Московском районе поступило в 11:19. Пожарных вызвали к дому 13 по Авиационной улице.

На месте оказалось, что в двушке загорелась обстановка. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, а тушение заняло около 20 минут.

«Пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — добавляют в петербургском управлении МЧС.

Отмечается, что огонь тушили силами трех пожарных расчетов.