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    На пожаре в Ленобласти нашли двух погибших и одного израненного

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    В пятницу ночью в деревне Сорокино Волховского района Ленобласти сгорела строительная бытовка. Внутри нашли тела двух погибших, рядом с местом происшествия полиция обнаружила их раздетого товарища. Живого, но израненного. Подробности 4 марта выяснили 47news.

    По данным издания, в бытовке погибли мужчины 32 и 33 лет. У припаркованного на участке Ssang Yong сотрудники правоохранительных органов нашли 30-летнего гражданина Белоруссии без верхней одежды и в крови. Он рассказал, что, когда начался пожар, один из товарищей разбудил его и вытащил из бытовки. Затем он ринулся за вторым, но уже не вернулся. Чтобы не замерзнуть, спасенный белорус разбил рукой стекло автомобиля и забрался в салон.

    По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и районного отдела СК Ленобласти.

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