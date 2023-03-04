На пожаре в Ленобласти нашли двух погибших и одного израненного

В пятницу ночью в деревне Сорокино Волховского района Ленобласти сгорела строительная бытовка. Внутри нашли тела двух погибших, рядом с местом происшествия полиция обнаружила их раздетого товарища. Живого, но израненного. Подробности 4 марта выяснили 47news.



По данным издания, в бытовке погибли мужчины 32 и 33 лет. У припаркованного на участке Ssang Yong сотрудники правоохранительных органов нашли 30-летнего гражданина Белоруссии без верхней одежды и в крови. Он рассказал, что, когда начался пожар, один из товарищей разбудил его и вытащил из бытовки. Затем он ринулся за вторым, но уже не вернулся. Чтобы не замерзнуть, спасенный белорус разбил рукой стекло автомобиля и забрался в салон.