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    В Москве на стройке рухнули залитые бетоном леса. Погиб человек, а пострадавших искали кинологи

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    ГУ МЧС по Москве

    Серьезное ЧП произошло на стройке в Западном административном округе Москвы. В результате обрушения лесов погиб человек. К поиску пострадавших пришлось привлекать кинологов.

    Информация об обрушении поступила в начале восьмого утра, сообщает 4 марта пресс-служба столичного ГУ МЧС. Сотрудников ведомства вызвали на помощь к дому 114 по улице Лобачевского. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что на площади в 300 квадратных метров обрушились перекрытия и строительные леса.

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    По данным МЧС, погиб один рабочий. Его тело было извлечено из-под завалов. Также известно еще о двух пострадавших.

    «Кинологи дважды проверили объект, собаки не обнаружили признаков людей», — добавили в ведомстве.

    По факту гибели рабочего при обрушении лесов возбуждено уголовное дело.

    Дело возбуждено по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса, сообщает ГСУ СК по Москве. Речь идет о нарушении правил безопасности при проведении работ, в результате которого погиб человек.

    По данным следствия, погибшему был 21 год. В данный момент на месте работают сотрудники ведомства. Им предстоит восстановить точную картину произошедшего.

    Ход расследования находится на контроле столичной прокуратуры.

    В момент обрушения конструкции были залиты бетоном.

    Изначально была информация о том, что под рухнувшими и залитыми еще не застывшим бетоном лесами находятся еще три человека, сообщает MSK1.RU. Именно их искали собаки с кинологами. Однако следов людей под завалами найдено не было — данные о других возможных пострадавших не подтвердились.

    Двоим пострадавшим потребовалась помощь врачей. Рабочие были госпитализированы.

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