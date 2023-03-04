В Москве на стройке рухнули залитые бетоном леса. Погиб человек, а пострадавших искали кинологи

Информация об обрушении поступила в начале восьмого утра, сообщает 4 марта пресс-служба столичного ГУ МЧС. Сотрудников ведомства вызвали на помощь к дому 114 по улице Лобачевского. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что на площади в 300 квадратных метров обрушились перекрытия и строительные леса.

Серьезное ЧП произошло на стройке в Западном административном округе Москвы. В результате обрушения лесов погиб человек. К поиску пострадавших пришлось привлекать кинологов.

«Кинологи дважды проверили объект, собаки не обнаружили признаков людей», — добавили в ведомстве.

По данным МЧС, погиб один рабочий. Его тело было извлечено из-под завалов. Также известно еще о двух пострадавших.

По факту гибели рабочего при обрушении лесов возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса, сообщает ГСУ СК по Москве. Речь идет о нарушении правил безопасности при проведении работ, в результате которого погиб человек.

По данным следствия, погибшему был 21 год. В данный момент на месте работают сотрудники ведомства. Им предстоит восстановить точную картину произошедшего.

Ход расследования находится на контроле столичной прокуратуры.

В момент обрушения конструкции были залиты бетоном.