Неизвестный стащил из храма на Константиновском проспекте Евангелие и распятие

Храм Преподобного Сергия Радонежского на Петроградской стороне остался без Евангелия и распятия после прихода неизвестного мужчины. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 марта.



В полицию накануне вечером обратился молодой чтец и рассказал, что около двух часов дня в церковь зашел мужчина среднего роста и возраста, в красной куртке с оранжевым рюкзаком и в очках. Зайдя в храм, он перекрестился, немного постоял перед иконой и спокойно положил в свой пакет лежавшие на подставке Евангелие и крест. Ущерб составил чуть более 383,5 тысячи рублей.