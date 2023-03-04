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    Неизвестный стащил из храма на Константиновском проспекте Евангелие и распятие

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    4 комментария

    Храм Преподобного Сергия Радонежского на Петроградской стороне остался без Евангелия и распятия после прихода неизвестного мужчины. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 марта.

    В полицию накануне вечером обратился молодой чтец и рассказал, что около двух часов дня в церковь зашел мужчина среднего роста и возраста, в красной куртке с оранжевым рюкзаком и в очках. Зайдя в храм, он перекрестился, немного постоял перед иконой и спокойно положил в свой пакет лежавшие на подставке Евангелие и крест. Ущерб составил чуть более 383,5 тысячи рублей.

    Решается вопрос о возбуждении дела, похитителя ищут.

    В прошлом месяце мужчина в красной куртке украл из храма Святой Евгении киот с мощами, но после того, как поднялся шум, вернул похищенное через прихожан.

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    Комментарии 4

    Гость04 Мар 2023 в 12:07
    Воланд в городе
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