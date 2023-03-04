На северной периферии очередного циклона. В Петербурге будет прохладно и немного снежно

Небольшой плюс днем и слабый минус ночью — Петербург находится на периферии циклона. Временами в городе будет идти снег.
Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1. В результате на дорогах может образоваться гололедица, предупреждает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Атмосферное давление ночью понижалось, а днем пойдет на повышение.
«Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует северная периферия циклонического вихря, выходящего своим центром в Новгородскую область», — объясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, в области будет прохладнее — температура воздуха может опуститься до минус 4. Сила ветра днем может достигать 9 метров в секунду.
Воскресенье, согласно прогнозу, тоже будет зимним: с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 3.