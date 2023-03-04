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    Минкультуры отвергло идею ввозить иностранные фильмы через Белоруссию

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    Прокат без лицензии иностранных фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию, будет ограничивать права зарубежных правообладателей. Такое мнение высказало Министерство культуры России, передает 4 марта ТАСС.

    Предложение о выдаче прокатного удостоверения ввезенным через Белоруссию иностранным картинам в правительство направил комитет Совета Федерации по экономической политике. Оно предполагало прокат фильмов в тех ситуациях, когда правообладатель из недружественной страны и отказался официально выдавать лицензию на показ фильма в российских кинотеатрах.

    «Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права», – гласит ответ Минкульта (есть в распоряжении ТАСС). Также в ведомстве отметили, что могут быть ограничены и гражданские права.

    В данный момент от лицензирования проката в России отказались Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и ряд других кинокомпаний.

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