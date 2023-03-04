Минкультуры отвергло идею ввозить иностранные фильмы через Белоруссию

Прокат без лицензии иностранных фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию, будет ограничивать права зарубежных правообладателей. Такое мнение высказало Министерство культуры России, передает 4 марта ТАСС.
Предложение о выдаче прокатного удостоверения ввезенным через Белоруссию иностранным картинам в правительство направил комитет Совета Федерации по экономической политике. Оно предполагало прокат фильмов в тех ситуациях, когда правообладатель из недружественной страны и отказался официально выдавать лицензию на показ фильма в российских кинотеатрах.
«Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права», – гласит ответ Минкульта (есть в распоряжении ТАСС). Также в ведомстве отметили, что могут быть ограничены и гражданские права.
В данный момент от лицензирования проката в России отказались Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и ряд других кинокомпаний.