В Петербурге пассажир выпал из автобуса на тротуар. На месте скорая и полиция

В Красносельском районе Петербурга человек выпал из автобуса № 142. К месту происшествия подъехали полицейская машина и реанимобиль.
Читатель «Фонтанки» заметил проблесковые маячки на пересечении улицы Рихарда Зорге и проспекта Кузнецова поздно вечером 3 марта.
По данным «Фонтанки», пассажир автобуса выпал на тротуар.
«На место происшествия была вызвана скорая и ГИБДД, проводится расследование произошедшего, будет посмотрена запись с камеры видеонаблюдения», — пояснили в «Пассажиравтотрансе».
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.