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    В Петербурге пассажир выпал из автобуса на тротуар. На месте скорая и полиция

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    6 комментариев

    В Красносельском районе Петербурга человек выпал из автобуса № 142. К месту происшествия подъехали полицейская машина и реанимобиль.

    Читатель «Фонтанки» заметил проблесковые маячки на пересечении улицы Рихарда Зорге и проспекта Кузнецова поздно вечером 3 марта.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    По данным «Фонтанки», пассажир автобуса выпал на тротуар.

    «На место происшествия была вызвана скорая и ГИБДД, проводится расследование произошедшего, будет посмотрена запись с камеры видеонаблюдения», — пояснили в «Пассажиравтотрансе».

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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