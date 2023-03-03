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    В Волгоградской области судили отца, который «перепутал» дочь с мячом. Ребёнок летел через забор

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    В Волгоградской области судили отца трёхмесячной девочки, который «перепутал» ребёнка с мячом. За полёт девочки через забор мужчину лишили свободы. Об этом 3 марта сообщает объединённая пресс-служба региона.

    В августе прошлого года он повздорил с сожительницей, матерью малышки. С помощью жестокого поступка он намеревался причинить женщине нравственные страдания. Падение с высоты оставило на теле малолетней телесные повреждения, у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

    «В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», — уточнили в пресс-службе.

    Ленинский райсуд Волгоградской области признал мужчину виновным в преступлении по второй части 112-й статьи УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего»). Его наказали лишением свободы сроком на два года и шесть месяцев. В пользу дочки с него также взыскана компенсация морального вреда — 150 тыс. руб.

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