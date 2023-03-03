В Волгоградской области судили отца, который «перепутал» дочь с мячом. Ребёнок летел через забор

В Волгоградской области судили отца трёхмесячной девочки, который «перепутал» ребёнка с мячом. За полёт девочки через забор мужчину лишили свободы. Об этом 3 марта сообщает объединённая пресс-служба региона.



В августе прошлого года он повздорил с сожительницей, матерью малышки. С помощью жестокого поступка он намеревался причинить женщине нравственные страдания. Падение с высоты оставило на теле малолетней телесные повреждения, у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», — уточнили в пресс-службе.