В Волгоградской области судили отца, который «перепутал» дочь с мячом. Ребёнок летел через забор

В Волгоградской области судили отца трёхмесячной девочки, который «перепутал» ребёнка с мячом. За полёт девочки через забор мужчину лишили свободы. Об этом 3 марта сообщает объединённая пресс-служба региона.
В августе прошлого года он повздорил с сожительницей, матерью малышки. С помощью жестокого поступка он намеревался причинить женщине нравственные страдания. Падение с высоты оставило на теле малолетней телесные повреждения, у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
«В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», — уточнили в пресс-службе.
Ленинский райсуд Волгоградской области признал мужчину виновным в преступлении по второй части 112-й статьи УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего»). Его наказали лишением свободы сроком на два года и шесть месяцев. В пользу дочки с него также взыскана компенсация морального вреда — 150 тыс. руб.