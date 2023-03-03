«Зенит» показал форму. На ней есть даже Фонтанка

Футбольный клуб «Зенит» предоставил новую форму. В ней команда выйдет уже 4 марта на матч против «Пари НН» на «Газпром Арене».



«Петербург — город морской славы, история которого неразрывно связана с водной стихией: знаменитые реки и каналы, на берегах которых он был построен, создают его уникальный и узнаваемый во всем мире образ. Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы», — заявили в клубе.