«Зенит» показал форму. На ней есть даже Фонтанка

Футбольный клуб «Зенит» предоставил новую форму. В ней команда выйдет уже 4 марта на матч против «Пари НН» на «Газпром Арене».
«Петербург — город морской славы, история которого неразрывно связана с водной стихией: знаменитые реки и каналы, на берегах которых он был построен, создают его уникальный и узнаваемый во всем мире образ. Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы», — заявили в клубе.
Футбольный клуб «Зенит» / telegram
По информации «Фонтанки», форму «Зенит» заказывал у своего спонсора компании Wildberries, а пошивом занималась компания Joma.
Согласно данным из открытых источников, Joma — испанский производитель спортивной одежды. Производство было основано в 1965 году. Компания шьет форму для футбола и мини-футбола, гандбола, баскетбола, волейбола, легкой атлетики, тенниса. Сотрудничает она не только с клубами и национальными командами, но и с Олимпийскими комитетами целого ряда стран.