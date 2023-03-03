В кино — черная комедия с Дэвидом Духовны о дележе наследства

8 марта в прокат выходит картина Дина Крэйга «Очень плохая семейка». По сюжету, сестры Мейси и Саванна рассчитывают на большое наследство приболевшей тетушки Хильды. Но прибыв в ее загородное поместье, обнаруживают, что на сокровища претендуют и другие родственники. Чтобы получить деньги, сестрам приходится включиться в нешуточную борьбу за доверие тетушки и дискредитировать остальную родню любой ценой.
Съемки фильма проходили в Новом Орлеане. В роли сестер выступили актрисы Тони Коллетт («Часы», «Реинкарнация») и Анна Фэрис («Горбатая гора», «Трудности перевода»).
По словам Фэрис, сценарий заставил ее хохотать до слез. В качестве одного из странных родственников на экране также появится Дэвид Духовны, который для роли даже отрастил усы. А одной из продюсеров проекта выступила звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер.
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Федор Дубшан