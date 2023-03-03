В кино покажут комедию о путешествии в Магадан на велосипеде — от режиссёра «Вампиров средней полосы»

8 марта в кино — премьера картины «Поехавшая». Режиссером выступил Антон Маслов («Вампиры средней полосы», «Бесстыдники»). Фильм снят по реальным событиям из жизни москвички Анны Смолиной. Решив изменить свою жизнь, она села на велосипед и вместе с таксой Капой отправилась в Магадан — поговорить с мамой, с которой они не виделись целых тринадцать лет. Аню ждет дорога в десять тысяч километров и множество трудностей.
О своем путешествии Анна написала книгу «А чего дома сидеть», по которой и снят фильм. Главную героиню сыграла актриса Ольга Лерман («Калашников», «Белый снег»), её бывшего супруга — Дмитрий Чеботарев («Майор Гром», «Угонщик»).
Съемки действительно проходили по всей России: в Башкирии, на Алтае, во Владимире, Нижнем Новгороде. А завершились на Байкале. Большую часть пути актеры и съемочная команда действительно проделали на велосипедах, сталкиваясь с самыми разными погодными условиями, как и героиня фильма.
16+
Федор Дубшан