    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, зап

    750мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.47eur80.19

    В кино — новая комедия Луи Гарреля

    311
    обсудить
    Фото: a-onefilms.com/
    ПоделитьсяПоделиться

    9 марта в прокат выходит фильм «По правилам и без», очередной в цикле картин Луи Гарреля («Мечтатели», «Офицер и шпион») про незадачливого семьянина Абеля. Как обычно, Гаррель и выступает в качестве режиссера, и исполняет здесь главную роль. В этот раз Абель узнает, что его 60-летняя мама, работающая учительницей в колонии, влюбилась и выходит замуж за одного из своих бывших подопечных. Абель от новости в ужасе и пытается повлиять на ситуацию. Но похоже, у мамы все серьезно.

    Луи Гаррель признался, что в основу сюжета положил события из собственной жизни, а вдохновлялся он знаменитой картиной «Крамер против Крамера» 1979 года.

    Премьера ленты прошла на минувшем Каннском фестивале. Кроме того, на 48-й церемонии «Сезар» фильм выступил сразу в 11 номинациях, получив призы за лучший сценарий и лучшую женскую роль второго плана (Ноэми Мерлан, известная по «Портрету девушки в огне»)

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: a-onefilms.com/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close