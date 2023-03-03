В кино — новая комедия Луи Гарреля

9 марта в прокат выходит фильм «По правилам и без», очередной в цикле картин Луи Гарреля («Мечтатели», «Офицер и шпион») про незадачливого семьянина Абеля. Как обычно, Гаррель и выступает в качестве режиссера, и исполняет здесь главную роль. В этот раз Абель узнает, что его 60-летняя мама, работающая учительницей в колонии, влюбилась и выходит замуж за одного из своих бывших подопечных. Абель от новости в ужасе и пытается повлиять на ситуацию. Но похоже, у мамы все серьезно.

Луи Гаррель признался, что в основу сюжета положил события из собственной жизни, а вдохновлялся он знаменитой картиной «Крамер против Крамера» 1979 года.



Премьера ленты прошла на минувшем Каннском фестивале. Кроме того, на 48-й церемонии «Сезар» фильм выступил сразу в 11 номинациях, получив призы за лучший сценарий и лучшую женскую роль второго плана (Ноэми Мерлан, известная по «Портрету девушки в огне»)

