Новый коридор в пирамиде Хеопса открыли с помощью мюонов

Много лет учёные предполагали, что над входом в Великую пирамиду Хеопса что-то скрыто. И наконец эта догадка подтвердилась — там найден новый коридор. Об этом сообщает 3 марта издание Livescience, отчет опубликован накануне в журнале Nature Communications.



С помощью космических лучей, эндоскопа и георадара удалось установить, что прямо над древним входом в пирамиду находится горизонтальная камера 2 на 2 метра длиной 9 метров. Никаких артефактов в ней пока не обнаружено. Доказательств существования тайной гробницы также нет.



«Ученые обнаружили этот коридор при анализе так называемых мюонных сканов Великой пирамиды возрастом 4500 лет. Мюоны — это отрицательно заряженные элементарные частицы, которые образуются при столкновении космических лучей с атомами в атмосфере Земли. Эти высокоэнергетические частицы постоянно падают на Землю дождем, но иначе взаимодействуют с камнем, чем с воздухом. В течение последнего десятилетия ученые использовали детекторы мюонов для поиска скрытых камер в Великой пирамиде», — отмечается в публикации.

