    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, зап

    750мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.47eur80.19

    Наука

    Новый коридор в пирамиде Хеопса открыли с помощью мюонов

    3298
    12 комментариев

    Много лет учёные предполагали, что над входом в Великую пирамиду Хеопса что-то скрыто. И наконец эта догадка подтвердилась — там найден новый коридор. Об этом сообщает 3 марта издание Livescience, отчет опубликован накануне в журнале Nature Communications.

    С помощью космических лучей, эндоскопа и георадара удалось установить, что прямо над древним входом в пирамиду находится горизонтальная камера 2 на 2 метра длиной 9 метров. Никаких артефактов в ней пока не обнаружено. Доказательств существования тайной гробницы также нет.

    «Ученые обнаружили этот коридор при анализе так называемых мюонных сканов Великой пирамиды возрастом 4500 лет. Мюоны — это отрицательно заряженные элементарные частицы, которые образуются при столкновении космических лучей с атомами в атмосфере Земли. Эти высокоэнергетические частицы постоянно падают на Землю дождем, но иначе взаимодействуют с камнем, чем с воздухом. В течение последнего десятилетия ученые использовали детекторы мюонов для поиска скрытых камер в Великой пирамиде», — отмечается в публикации.

    Великая пирамида была построена по приказу фараона Хеопса (Хуфу), который правил примерно с 2551 г. до н. э. по 2528 г. до н. э., на плато Гизы и сегодня имеет высоту около 139 метров. Она была самым высоким зданием на земле до 1311 года, когда построили центральную башню Линкольнского собора в Англии. В 2016 году учёные объявили об обнаружении пустот за северной стороной пирамиды, но только сейчас им удалось обнаружить этот коридор.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕгипетАрхеологияНаукаПирамиды
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close